ELAJAS! Sporditähe võigas ülestunnistus: jah, ma vägistasin 17- ja 54aastast naist 

36aastane ameeriklane tunnistas hiljuti kohtus, et vägistas 2003. aastal 17aastast teadvuseta olnud tüdrukut. Winslow juunior, kelle isa oli NFLi absoluutne tipp, oli sel ajal ise 19aastane.

Samuti tunnistas Winslow juunior, et vägistas mullu oma maasturi tagaistmel 54aastast naist. Varem oli kunagine sportlane vandunud, et pole kedagi seksuaalselt väärkohelnud ning lubas oma süütuse nimel võidelda.

Kohtus palus Winslow juunior, et talle määrataks minimaalne ehk 12aastane karistus, sest ta soovib oma perega koos olla. Tal on kaks last – üks poeg ja üks tütar.