Tohtrite hoole alla läinud soomlasest neljakordne autoralli maailmameister: ma pole enam noor mees 

60aastane Kankkunen pidi reisima Itaaliasse, et seal kolmapäeval Euroopa Komisjoni ühe ürituse raames esineda. Ürituse keskmeks pidi olema Soome kultuur, kus on autorallil mõistagi oma koht.

Teisipäeva õhtul anti aga teada, et Kankkuneni reisi on seganud tervisehäda. Mis täpsemalt, seda ametlikult ei öeldud. Itaalia väljaande Storie di Rally teatel polnud spordikangelasega midagi suurt viga ning ta läks Soomes lennujaamast haiglasse ettevaatusabinõuna. Storie di Rally andmeil hakkas Kankkuneni segama südameprobleem.

"Tundsin ennast haigena ja pidasin paremaks tervist kontrollida. Ma pole enam noor mees," ütles ta ajalehele Ilta-Sanomat. Kankkuneni sõnul on tal südame rütmihäired. "See on olnud juba mõnda aega. Võtan enneteva meetmena iga päev ravimeid."