UUS MEETOD! Rahvusvaheline olümpiakomitee võib juba järgmistel mängudel dopingupatuseid püüda revolutsioonilise relvaga 

Inside the Games kirjutab, et juba tuleva aasta Tokyo olümpial võivad käiku minna geenitestid.

"Geneetiliste teadusuuringute arenedes võib sellest saada murranguline "relv" võitluses dopingu vastu. Meil tekib võimalus tuvastada veredoping nädalaid või isegi kuid pärast seda, kui sportlane on patustanud," ütles Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach dopinguteemalisel konverentsil.

"Kui WADA (Rahvusvaheline antidoping) meetodi heaks kiidab, siis võib see käiku minna juba Tokyo olümpiaks," jätkas ta. "Uued meetodid panevad petturid kõhklema. Me soovime, et patustajad tunneks end hetkekski mugavalt."