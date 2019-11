Briti meedia: enne teati Eestit tänu vehklemisele, nüüd on neil ka Ott Tänak! 

"Pärast 16 aastat on esimest korda olukord, kus maailmameister pole prantslane nimega Sebastien. Loeb ja Ogier domineerisid peaaegu kaks kümnendit, aga pärast Kataloonia rallit on see muutunud," kirjutab žurnalist Anthony Peacock.

"Pisikesel riigil (elanikkonnaga umbes 1,3 miljonit) Eestil on nüüd maailmameister – Ott Tänak! Varasemalt tunti eestlasi eelkõige tänu vehklemisele, MMidelt on võidetud 17 medalit. Tõsi, taasiseseisvunud Eesti esimene olümpiakuld tuli trekisõidus, nii et ratastega seostub häid mälestusi."

Ajakirjanik toob välja, et Tänak pole esimene rallistaar Eestis. Nii värskel maailmameistril kui ka Markko Märtinil on palju ühiseid jooni. "Mõlemat meest on väga raske lugeda ning kumbki ei näita erilisi emotsioone," märgib Peacock.

Sõnaosavus polegi aga kõige tähtsam. "Tänak on võimeline kihutama ebainimlikult kiiresti. Tänavu on ta võitnud 13st rallist kuus, ta oli nobedaim nii kruusal, asfaldil kui ka lumel," jätkas ajakirjanik.