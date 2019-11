Briti meedia: enne teati Eestit vehklemise pärast, nüüd on neil ka Ott Tänak!  

"Pärast 16 aastast on esimest korda olukord, kus maailmameister pole prantslane nimega Sebastien. Loeb ja Ogier domineerisid peaaegu kaks kümnendit, aga pärast Kataloonia rallit on olukord muutunud," kirjutab žurnalist Anthony Peacock.

"Pisikesel riigil (elanikkonnaga umbes 1,3 miljonit) Eestil on nüüd maailmameister – Ott Tänak! Varasemalt tunti eestlasi eelkõige vehklemise pärast, MMidelt on võidetud 17 medalit. Tõsi, taasiseseisvunud Eesti esimene olümpiakuld tuli trekisõidus, nii et ratastega seostub häid mälestusi."