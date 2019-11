Tänaku plaan: Austraalias tuleb järgmiselt tööandjalt tiitel ära napsata! 

Järgmisel nädalal sõidetakse hooaja viimane etapp ehk Austraalia ralli, kus mängus on võistkondlik MM-tiitel. Kui individuaalsed kullad on juba kindlalt Ott Tänaku ja Martin Järveoja pärusmaa, siis tiimide arvestuses on seis lahtine. Hyundai on 380 punktiga liider, kuid Toyota jääb maha 18 silmaga. Seega on Tänakul võimalus veel enne lahkumispidu Toyotale viimane tiitel tuua ning järgmine tööandja tühjade pihkudega jätta.