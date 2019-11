Kas VAR on jalgpallimaailma Brexit? 

„Olen jõudnud staadiumisse, kus ma enam ei poolda VARi – ja mul on praegu raske uskuda, et selle välja ütlen,“ rääkis Liverpooli legend Jamie Carragher nädalavahetusel Inglismaa kõrgliiga ehk Premier League’i vooru järel Sky Sportsi stuudios. „VARi eesmärk oli kohtunikku tema raskes töös aidata, ent nüüd veedame kaks-kolm korda rohkem aega, et otsuseid analüüsida. VAR pole oma eesmärki täitnud.“