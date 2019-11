VIDEO | Mängu ajal kana mõrvanud jalgpallur teenis punase kaardi 

Kohtunik andis talle ebasportliku käitumise eest punase kaardi ning saatis mehe platsilt minema. Hiljem külastas Gazek kana omanikku ja palus vabandust. Meediale antud selgitustes väitis ta, et ei soovinud lindu tappa, vaid tegu oli õnnetusega. Gazeki sõnul on ta suur loomasõber, kellel on kodus kaks kassi, koer ja papagoi.