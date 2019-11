Lewandowski pöörane seeria jätkus ka uue peatreeneri käe all, Manchester City kaitsja kehastus väravavahiks 

Äsja peatreenerit vahetanud Bayern pidas esimese matši Hans-Dieter Flicki juhtimisel. Võidu kindlustas ajutisele lootsile ründeäss Robert Lewandowski. Poolakas on tänavu olnud pöörases hoos ning ta on jala valgeks saanud kõigis Saksamaa kõrgliiga ja Meistrite liiga kohtumistes. See teeb kokku 14 matši! Päris kohtumise lõpus kahekordistas Bayerni tänased võidunumbrid Ivan Perisic.