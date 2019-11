EDU VALEM: üliedukas klubi pakub külalistele vanglalikku duširuumi 

NHLi hokiliiga mängijate seas viidi läbi põhjalik uuring, kus uuriti, millise tiimi juures on kõige kehvemate tingimustega võõrsilmeeskonna riietusruum. Kindla „võidu“ said pealinlased ehk Washington Capitals. Koguni 42% vastanutest väitsid, et Donald Trumpi naabrid käituvad külalistiimiga kõige kehvemini.

Samas küsitluses uuriti hokimeestelt, kelle koduväljakul on kõige mugavam külas käia. 40% vastanutest valis oma lemmikuks Edmonton Oilersi. „Edmontonis on nagu luksuskorter! Seal on nii palju ruumi,“ kõlab kiidulaul. Tubli töö tegi ka liiga uusim tiim ehk Vegas Golden Knights, kes teenis 28% häältest. „Vegas on suur. Head dušid, ei pea kõrvuti seisma. Treeneritele on eraldi tuba. Sellist asja tavaliselt võõrsil ei näe.“