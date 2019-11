USKUMATU MEES! Ratasepp ujus 152 km, sõitis 7200 km rattaga, jooksis 1688 km... Ja ületas üheksa korda Mount Everesti 

Ametlikud maailmarekordid on seatud vaid 20- ja 30kordses ultratriatlonis. Sealt edasi ultratriatlone võistlusformaadis korraldatud ei ole. Just seepärast korraldas Ratasepp endale 40kordse distantsi ise. Ratasepp planeeris seda katsumust ette terve aasta ja edukas finiš näitab, et nii füüsiliselt kui ka vaimselt oli ettevalmistus õige, kuidas muidu oleks ta saanud purustada rekordeid nii jõuliste ajavahedega.

30kordse ultratriatloni rekord oli püstitatud 2013. aastal Jozsef Rokobi poolt ajaga 356:33.17. Ratasepp oli 30. päeva finišis temast 22 tundi, 25 minutit ja 57 sekundit kiirem. Eestlase 30 päeva finiši koondaeg oli 334:07.20.

Ratasepp on kolmas mees maailmas, kes läbis iseendale korraldatud katsumusega 40 täispikka triatlonit 40 päevaga. Tema keskmine distantsi läbimise aeg oli 11:06.32. Tema ees on käinud James Lawrence USAst, kes tegi 50 päevaga 50 täispikka triatlonit 50 osariigis ning prantslane Ludovic Chorgnon, kel läbitud 41 triatlonit 41 päevaga. Ühe ironmani distantsi läbimise keskmine aeg oli neil vastavalt 14 tunni ringis ning 13 tundi. Nii on Ratasepp ka 40kordses ultratriatlonis maailma kiireim mees.

40kordse ultratriatloni sees oli ultratriatleedi parim ujumise aeg 1:11.49 (1. päev), 180 km rattasõidu aeg 5:47.00 (32. päev) ning parim maraton 3:12.33 (33. päev).

Fuerteventura on ilmselt üks keerulisemate ilmastiku- ja maastikutingimustega kohti, kus sellist katsumust teha. Seda ilmestab ka fakt, et Fuerteventura kõrvalsaarel toimuvat Ironmani võistlust peetakse üheks raskemaks maailmas - just tuulte ja profiili tõttu. Fuerteventura ei erine Lanzarotest palju. Iga päev võttis Ratasepp rattal tõusumeetreid 2079, kogudes katsumuse lõpuks 83 160 tõusumeetrit. Piltlikult ületas ta rattaga enam kui üheksa Mount Everesti.

40kordse ultratriatloni finiši ajad 40 järjestikusel päeval: