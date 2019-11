Mäkinen kuuldustest, et Märtin teenis Toyotas ropu hüüdnime: ma tean, kellelt see tulla võis 

Soome väljaanne Ilta-Sanomat võttis ühendust Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineniga, kelle sõnul polnud tal aimugi, et Märtinile selline hüüdnimi väidetavalt pandi. Küll on tal aga aimdus, kes võis selle taga olla.

"See võis tulla meie ühelt pikaajaliselt töötajalt. Ta on paras lõuapoolik, kes on pannud paljudele inimestele hüüdnimed. Ta mõtleb kõike naljaga ning seda ei peaks tõsiselt võtma," ütles neljakordne maailmameister.