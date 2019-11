KUMMALINE KÄIK! Kergejõustikubosside arusaamatu otsus ajas staari segadusse 

Tõele au andes peaks Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) samm tekitama küsimusi ka spordisõprades. Nimelt viidi IAAFi tellimusel läbi uuring, kust selgus, et 200 m jooks on populaarsuselt Teemantliiga viies ala.

"Olen segaduses," ütles kahekordne maailmameister Schippers sotsiaalmeedia vahendusel. Uuringust selgus, et 200 m jooks on üks populaarsemaid alasid. Siiski sellel ei võistelda. Tõsiselt ka?"

Üle parda heideti ka 3000 m takistusjooks, kolmikhüpe ja eestlastele aja jooksul palju edu toonud kettaheide. "Meie eesmärk on luua veelgi põnevam ülemaailmne võistlus, mis näitaks meie spordiala selle aus ja hiilguses," sõnas IAAFi juht Sebastian Coe. 200 m eemalejäämise kohta ütlesid Teemantliiga bossid, et olümpia-aastal ei mahu see 100 m kõrval kavva.