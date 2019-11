Legendaarne jalgpallitreener võrdles 100 miljoni euro meest ülekaalulise hobusega 

Ent õige pea oli selge, et Hazardi füüsiline vorm tekitab küsimusi. Jah, ta on alati olnud lihaseline, kuid hooajaeelsetes mängudes jooksis belglane ringi tavalisest suurema pagasiga.

Sestap pole imestada, et ka Hazardi esitused pole olnud loodetud tasemel. Ta on saanud ametlikes matšides saanud väljakule kõigest kuues kohtumises ning on löönud vaid ühe värava.