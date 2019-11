Korvpall Eesti naiste korvpalli edu valem: „Praegu on välismaale minek absoluutselt ainuke võimalus!“ Jarmo Jagomägi, Henry Lääne , täna, 20:50 Jaga: M

EESKUJU! Koondise au, uhkus ja südametunnistus Merike Anderson on lõviosa karjäärist veetnud piiri taga. Kõrgele jõudmiseks ongi see eestlannadele praktiliselt ainus võimalus. Foto: Martin Ahven

Pole suur saladus, et Eestis ei ole naiste pallimängud just eriti kõrges hinnas. Näiteks meie viimaste aastate paraadalal võrkpallis murdsid õrnema soo esindajad küll EMile, kuid koduses liigas pole ainsatki professionaalset võistkonda. Sama kehtib ka korvpallis – meistrisarja on üles antud vaid kolm amatöörsatsi.