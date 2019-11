Väiksema eelarvega M-Sport ei kavatse rahakamate konkurentide pilli järgi tantsida 

Evans külastas hiljuti ka Soomet, kuid Autospordil ei õnnestunud roolikeerajalt kommentaari saada. Küll kommenteeris seda teemat M-Spordi tiimipealik Richard Millener.

"Oleme Elfyniga väga kaua juba koostööd teinud. Malcolm Wilson on temasse väga palju investeerinud, mistõttu ei soovi me teda mingil juhul siit lahkumas näha. Oleme valmis tema nimel võitlema," sõnas ta. "On avalik saladus, et meil ei pruugi olla teiste tiimidega sama palju ressursse, kuid teeme sellegipoolest kõik, mis meie võimuses."

Toyota meeskonnal pole järgmiseks aastaks veel ühtegi pilooti välja hõisanud, kuid Autospordi andmetel on neil leping Kalle Rovanperäga siiski sõlmitud.

Richard Millener Foto: Martin Ahven

Tänavuse hooaja viimasel võidukihutamisel Austraalias toob M-Sport rajale kolm masinat, Evansi ja Teemu Sunineni kõrval saab võimaluse ka Hayden Paddon.

"Võime olla oma tänavuse hooaja saavutuste üle väga uhked. Paljud kandsid meid hooaja eel maha, kuid meie uskusime jätkuvalt endasse – meie sõitjad on rallisid juhtinud, oleme võitnud katseid nii kruusal, asfaldil kui ka lumel, jõudnud kahel korral poodiumile ja olnud Korsikal ka võidule väga-väga lähedal [Evans lõhkus punktikatsel rehvi – toim.]," jätkas Millener.

"Siiski, pean tunnistama, et fakt, et me pole tänavu veel ühtegi rallit võitnud ei jäta mind ühelgi õhtul magama. Nüüd on meil veel üks viimane võimalus, et seda muuta. Oleme varemgi siin hästi esinenud. Ma usun, et meil on [võitmiseks] vajalik kiirus olemas.