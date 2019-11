Eestile kulda ja karda toonud ala kaob Teemantliiga suurelt areenilt 

Mõlemat jooksudistantsi näeb tuleval hooajal kümnel etapil (viis meeste ja viis naiste võistlust), kettaheide ja kolmikhüpe on Teemantliiga etapil järgmisel hooajal vaid korra (üks meeste ja üks naiste võistlus). Tänavu kuulusid kõik neli ala Teemantliiga põhiprogrammi.

IAAF põhjendab otsust sooviga mahutada kogu võistlus pooleteisetunnise teleülekande sisse. "Meie eesmärgiks on luua põnev ja kogu maailma kaasav liiga, mis näitaks kergejõustiku parimast küljest – liiga, mida telekanalid tahavad näidata ja fännid vaadata," sõnas IAAFi president Sebastian Coe.

Lisaks selgus IAAFi poolt läbi viidud uuringu käigus, et kettaheide, kolmikhüpe ja takistusjooks on kõige väiksema populaarsusega kergejõustiku alad Teemantliiga programmis. 200 meetri jooks eemaldatakse põhiprogrammist, et vähendada olümpia-aastal sportlaste võistluskalendri tihedust.