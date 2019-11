Endine Ferrari staar: Sebastian Vettel ei vääri nelja maailmameistritiitlit 

Irvine sõnas, et ta oli väga üllatunud, kui Ferrari 2015. aastal Vetteli oma ridadesse tõi ning tema hinnangul hoiab sakslane praegu tagasi ka Charles Leclerci, kellel on palju suurem võimalus punase vormeliga tiitli peale sõita ning reaalsuses peaks monacolane olema Ferrari tõeline esinumber.

"Sõnasin juba aasta alguses, et Sebastian Vettel on kui istuv part, aga see ajas inimesi ainult tagajalgadele," sõnas 53aastane britt. "Minu meelest on Lerclerc enam kui võimeline talle pähe tegema, sest ma ei leia, et Vettel vääriks oma nelja maailmameistritiitlit.

Ta on väga hea sõitja, kuid ta teeb meeletult vigu ja minu meelest pole ta kunagi kõige kiirem olnud. Näeme seda tänavu eriti hästi. Nägime seda juba siis, kui ta pidi [2014. aastal] Daniel Ricciardoga koos sõitma ja nüüd juhtub Leclerciga koos sama," jätkas Irvine.

"Minu arvates peaks Ferrari Leclerci peale panustama, kuid selle asemel oleme tänavu korduvalt näinud, kuidas teda ohverdatakse Vetteli nimel. Ja seda seepärast, et tema on neljakordne maailmameister. Nad on lausa etapivõite ära käkkinud!

Praegu on ainult üks sõitja, kes on Hamiltoni tasemele lähedal ja selleks on Leclerc. Näiteks Vettelile teeb Hamilton alati ära," lõpetas parimal juhul MM-sarjas teiseks tulnud Irvine oma sõnavõtu.