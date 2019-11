Maailma päästev vegan-tšempion ei kavatse bensiini põletamist lõpetada 

Nimelt on vormeliradadel kütust põletav megastaar hakanud tõsiselt muretsema meie planeedi tuleviku pärast. Septembris avas ta Londonis vegantoitude restorani, lisaks müüs ta looduse säästmise nimel maha oma eralennuki.

Ühtlasi hakkab Hamiltoni motivatsioon kaduma: „Tunnen päris ausalt, et annan kõige osas alla. Lülitan end täielikult välja. Miks üldse oma pead vaevata, kui maailmas valitseb segadus ja inimesed ei hooli. Võtan aja maha, et mõtteid koguda. Aitäh kõigile, keda maailm endiselt huvitab.“

Hamiltoni postitused jõudsid Instagrami paar päeva pärast Jaapani GP-l saadud kolmandat kohta. The Sun pöördus Mercedese võistkonna poole ja püüdis selgust saada, kas internetis avaldatud mõttelennud võivad puudutada ka tšempioni spordikarjääri. Nimelt on kõigile täeisti selge, et vormel 1 sari ei ole kuidagi loodussäästlik ettevõtmine. Seega ei tohiks Hamiltoni töökoht ja maailmavaade samasse võrrandisse mahtuda.

„Usun, et tema väljaütlemised puudutavad keskkonnaküsimusi, mitte võidusõitu. Samas ei ole ma selles kindel,“ teatas Saksamaa tiimi kõneisik Inglismaa ajalehele.