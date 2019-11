Ott Tänaku torge tiimikaaslaste suunas: Toyota on kiire... Kui mina seda juhin 

Oktoobri lõpus sai ametliku kinnituse, et kaks viimast aastat Toyotaga sõitnud eestlane kolib järgmiseks kaheks hooajaks Hyundai rooli. Jaapani-Soome-Eesti segatiimis valitseb otsuse järel pettumus ning veel pole selge, kellega üldse järgmisele aastale vastu minnakse.

„Olen siiralt tänulik kogu toetuse eest, mida Toyota Gazoo Racingult kahe aasta jooksul sain,“ vastas Tänak. „Kuigi meil oli raskeid hetki, võitsime 2018. aastal konstruktorite tiitli, tänavu aga sõitja ja kaardilugeja tiitlid. See tõestab, et auto on kiire ja konkurentsivõimeline... Kui mina seda juhin.“ Siia lause lõppu lisas rallimees ka sõbraliku naerunäo.

Saarlase väike torge on igati aus, sest võistkonnakaaslased Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke pole tänavu loodetud tulemusi näidanud. Britt on MM-sarjas kuues, Latvala seistmes. Kui Tänak on tänavu võitnud kuus rallit ja käinud veel kolm korda poodiumil, siis Latvalal ja Meeke'il on kahe peale kokku kirjas vaid kolm kohta esikolmikus. Seega püsib Toyota võistkondlikus tiitliheitluses vaid tänu eestlase tulemustele.