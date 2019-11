Süütukest mänginud Latvala osutus ise petiseks? 

Rallimees ise lõpetas pulmi puudutavad kuulujutud järgmiselt: „Möödunud nädalad on olnud erakordselt keerulised. Mul on kahju, et hiljutised sündmused minu eraelus on mõjutanud mu perekonda, sõpru ja meeskonda. See on väga õnnetu olukord. Tahan panna punkti kõikidele minu eraelu puudutavatele spekulatsioonidele. Minu pulm Maisa Torppaga on tühistatud.“