Corinna Schumacheri südamlik sõnavõtt: „Ma ei unusta kunagi, kellele pean tänulik olema – oma abikaasale Michaelile!“ 

„30aastasena unistasin, et ka minul oleks hobune. Seejärel lendasime Dubaisse, et üht sealset hobust vaadata,“ meenutas Corinna ratsutajakarjääri algust. 2010. aastal kroonitigi ta western-ratustamises Euroopa meistriks ning nüüd käib ema jälgedes ka Gina-Maria. „Ma ei unusta kunagi, kellele pean tänulik olema – oma abikaasale Michaelile!“

Gina-Maria Schumacher. Foto: AP/Scanpix

Tähtis hetk oli ka paari kümnes pulma-aastapäev, kui Michael kinkis Corinnale rantšo! Intervjuust selgub, et isa Schumacher märkas juba ammu, et Gina-Maria on samuti väga andekas ratsutaja ning seda kinnitab nüüd ka ema: „Tõsijutt: ta on palju parem kui mina!“