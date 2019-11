Tänak Austraalia ralli eripärast: puude ja varjude vahel sõites on raske teed näha 

Toyota boss Tommi Mäkinen rõhutas pressiteates, et nad on alati Austraalias head olnud. „Oleme küll jälitajad, kuid see teeb asja üsna lihtsaks: peame püüdma maksimaalseid punkte ja vaatama, mis juhtub,“ rääkis Mäkinen. „Meie auto on Austraalia teedel tugev. Jari-Matti [Latvala] võitis eelmisel aastal, Ott [Tänak] püsis lõpuni kõrges mängus. Tean, et ka Kris [Meeke] on siin hästi sõitnud.“