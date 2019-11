Autospordi ajakirjanik: Neuville tunneb, et tal on nüüd parim võimalus tõestada oma ülevõimu Tänaku suhtes 

Hyundai senise esinumbri enesekindlus pole kunagi kehv olnud, kuid maailmameistritiitlist on tal alati vajaka jäänud. Koos kaardilugeja Nicolas Gilsoul'ga on hooaja kokkuvõttes neli korda teised oldud. Sama saatus võib belglasi tabada ka tänavu.

Järgmiseks aastaks liitub Hyundaiga 2019. aasta maailmameister Ott Tänak. "Neuville võtab Oti hea meelega vastu, et oma paremust tõestada. Ilmselt tunneb Thierry, et see on tema parim võimalus oma ülevõimu näidata," arvas Benyon.