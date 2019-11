Sokk andis oma otsusest teada täna hommikul, 34-aastase mängumehe sõnul ei tähenda see aga seda, et korvpalliga oleks päriselt lõpp. „Tunnen, et vajan praegu puhkust. Viimased kaks nädalat olen tundnud haigusvimma ja see ei taha kuidagi välja minna. Annan vereproovid ja sõidan perega Tallinnast välja puhkama," rääkis Sokk.