Soome ajaleht paljastas Ogier' lepingu salaklausli 

Kui Ott Tänak teatas, et tema vahetab Toyota uuel aastal Hyundai vastu, hakkas levima kuulujutt, et eestlast asendab Jaapani tiimis kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier.

Seni oli teada, et Ogier' leping praeguse tööandja ehk Citroeniga kehtib 2020. aasta lõpuni, kuid siiski levis kõlakas, et ta võib sealt varem lahkuda. Eriti pärast tänavust hooaega, mis Ogier'l suuresti just kehva auto tõttu aia taha läks.