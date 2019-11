10 aastat tragöödiast: „Robi ei tapnud ennast ise, seda tegi haigus.“ 

Robert Enke tõusis vahetult enne surma Saksamaa koondise põhitegijate sekka. Foto: Reuters/Scanpix

Tragöödia järel on Saksamaa spordis depressioonist räägitud avatumate kaartidega. Paljud sportlased on avalikult tunnistanud, et võtavad aja maha, sest ei suuda pingetega toime tulla. Enke lähedasemad sõbrad on hiljem rääkinud, et väravavaht kartis kõigest ilma jääda. Ta ei suutnud leppida mõttega, et ühel päeval saab karjäär läbi ja saabub teadmatus.