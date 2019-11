Kanteri ekstreener Hafsteinsson: „See on suurim skandaal, milles olen osaline olnud.“ 

Lisaks Eestile aja jooksul kulda ja karda toonud alale heideti üle parda 200 m jooks, 3000 m takistusjooks ja kolmikhüpe. Sealjuures on esimene ala IAAFi tellitud uuringu järgi Teemantliiga üks populaarsemaid.

IAAFi otsus on kergejõustikumaailma tagajalgele tõstnud. Kolmikhüppe kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister Christian Taylor teatas soovist luua sportlaste ametiühing, mis kaitseks atleetide huve.

"Olukord teeb kurvaks," ütles Hafsteinsson Rootsi väljaandele Expressen. "Kirjutasime 1. oktoobril IAAFile kirja muudatusettepanekutega. Kettaheitjad on Teemantliigale alati truud olnud ning tase pole kunagi olnud kõrgem kui praegu."

Islandlane loodab, et tema kunagine iidol Sebastian Coe astub IAAFi esimehena tagasi ning sama võiks teha kogu kergejõustiku katuseorganisatsiooni juhtkond. "See on suurim skandaal, milles olen osaline olnud. Jätkan võitlust ning asume vasturünnakule."