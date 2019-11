VIDEO | Imelise kübaratriki teinud Messi kordas Ronaldo rekordit ja tõstis Barcelona liidriks 

Nimelt oli Kataloonia klubi talismani jaoks tegu 34. mänguga Hispaania liigas, mil ta vähemalt kolm tabamust lüüa suutis. Sama on suutnud Ronaldo, kes aastatel 2009-2018 Madridi Realis mängis. Portugallasel kulus tähise saavutamiseks üheksa hooaega, Messi alustas tänavu oma 16. aastat Barcelona põhimeeeskonnas.

12 kohtumise järel on Barcelonal koos 25 silma, millega juhitakse liigat. Sama palju punkte on koos Realil, kelle kahjuks räägib kehvem väravate vahe. Kolmandat kohta hoiab mängu enam pidanud Real Sociedad, neljas on Madridi Atletico. El Clasico - matš Reali ja Barcelona vahel - oleks pidanud toimuma 26. oktoobril, kuid otsustati Kataloonias toimunud protestide tõttu tõsta 18. detsembrile.