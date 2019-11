Bayern häbistas Der Klassikeris Borussiat, Lewandowski jätkab müstilist seeriat 

Lewandowski jätkas uskumatut seeriat: ta on tänavu vähemalt ühe värava löönud kõigis Bundesliga ja Euroopa Meistrite liiga kohtumistes. See teeb kokku 15 väga kõrgel tasemel kohtumist.

Bayern on pärast peatreener Niko Kovaci vallandamist võitnud Olympiacost ja Borussiat. Juhendaja kohusetäitja Hans-Dieter Flicki hoolealused on neis kahes matšis löönud kuus väravat ja hoidnud oma puuri puhtana. Võimalik, et vaatamata edule saab ka Flick peagi ametist priiks, sest järgmisel nädalal peaks klubi juhid kohtuma legendaarse pranstlase Arsene Wengeriga, kellest võib saada Baierimaa suurklubi uus peatreener.

Der Klassikeri hüüdnime kandev matš toimus ametlikult 125. korda ja Bayern sai kirja 59. võidu. Viiki on ajaloos lepitud 33 korda, Dortmundil on ka sama palju võite.

Viimasel ajal on Der Klassikerid selgelt Müncheni poolde kaldu. Alates hooajast 2012-13 on vastamisi mindud 15 korda, kuid Borussial on kirjas vaid kolm võitu. Dortmundi jaoks jäi edukaim ajastu hooaegadesse 2010-11 ja 2011-12, mil Jürgen Klopi taktikepi all võideti suurrivaali Bundesligas neli mängu järjest.