Janek Õiglane IAAFi intervjuus: tahame, et kõik tuleks raske töö tulemusena! 

Kaks aastat tagasi saavutas Õiglane Londoni MMil Kevin Mayeri, Rico Freimuthi ja Kai Kazmireki järel neljanda koha. Toona 23aastasele eestlasele oli tegu tõelise läbimurdega: 8371 punkti kogunud kümnevõistleja parandas isiklikku rekordit tervelt 201 silmaga. Saavutatu teeb veelgi võimsamaks tõik, et enne 2017. aastat oli Õiglase rekord "kõigest" 7945 punkti.

"Mälestused on endiselt eredad ja hiilgavad. Sain küll neljanda koha, kuid tunnen end justkui võitja. Inglise publik oli lihtsalt uskumatu. Nad saavad kergejõustikust hästi aru. Staadion oli ideaalne ning nautisin võistlust väga. Teadsin, et olen võimeline isiklikku parandama, kuid ei oodanud, et teen seda 200 punktiga," meenutas Õiglane karjääri parimat võistlust.

MMile järgnenud sügisel otsustas kümnevõistleja minna kolmeks kuuks ajateenistusse. Sõduri baaskursus läbitud, siirdus Õiglane treeninglaagrisse Lõuna-Aafrika Vabariiki, kus saavutas hea vormi. Paraku kukkus ta 2018. aasta märtsis toimunud teivashüppevõistluse ajal nii kehvasti, et pidi põrutatud kanna tõttu pika vigastuspausi pidama.

"Ma ei saanud kaks kuud normaalselt kõndida. Kolm nädalat enne Götzise võistlust sain alustada sprinditreeningutega, kuid mõistsin, et see jõuab kätte liiga kiiresti, pidin jõuproovist loobuma. Aga pärast, kui Rantingeni võistluseni oli jäänud kaks nädalat, rebestasin tagareie. See lõpetas mu hooaja," lausus Õiglane.

Sisuliselt ärajäänud võistlushooaja järel keskendus mitmevõistleja vigastuse ravimisele ja uueks aastaks valmistumisele. "Tuli mõista, et see on osa spordist ning pidin vaimujõudu koguma, et sellest üle olla. Nägin vaeva keha nõrkade kohtadega, et olla järgmisel aastal parem. Tagantjärele vaadates oli hea, et selline hooaeg oli, kuna see võimaldab tulevikus paremini toime tulla selliste olukordadega," sõnas Õiglane.

2017. aastal liitus kümnevõistleja Andrei Nazarovi treeninggrupiga, kuhu kuuluvad Läti seitsmevõistleja Laura Ikauniece, kes Pekingi MMilt pronksi võitis, Euroopa sisemeister Ksenija Balta, tõkkejooksja Keiso Pedriks ja mitmekülgne Karl Erik Nazarov, kes seni rohkem sprindile keskendunud on.