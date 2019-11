Hyundai pealik Adamo: hakkasin Tänaku meeskonda toomisele mõtlema jaanuaris 

Esimest korda istuti laua taha, et võimalikust lepingu sõlmimisest rääkida, juulis. Kui suurt huvi Tänak nendega liitumise vastu ilmutas?

Tiimi bossi sõnul said nad palgata kaks kolmest parimast rallipiloodist nutika tegutsemise ja koostöö abil.

"Olen hooaja algusest saati öelnud, et mul on olnud võimalus töötada targa juhtkonnaga, kel on hea analüüsivõime. Meie eelarve pole hullumeelne, vaid sellest piisab hädavajalike kulude katmiseks. See ei peaks olema üllatus. Olen kuulnud jutte, mis mind naerma ajavad. Numbrid, mis välja kuulutatakse, ei kattu sellega, mis tegelikkuses lauale paneme," lausus Adamo.

Hyundai pealik kinnitas, et Tänakul olid lepingu sõlmimisel erinõudmised. "Muidugi (olid)! Ta pole rumal. Ott on väga professionaalne, ta ei tahtnud Toyota meeskonnast, kus juba rallisid võidab, tulla tiimi, kus ei ole selgust, kuidas töötatakse või kuhu soovitakse tulevikus jõuda. Me mõlemad tahame võita ja ainult omavahel rääkides saame üksteist mõista. Ma ei järgi mõtteviisi "mina tean, sina teed". Meeskonnasiseselt peab tekkima dialoog," selgitas Adamo.

Itaalllane sõnas, et leping sai Tänakuga sõlmitud mõned päevad pärast Kataloonia rallit. Eestlase lisandumine tuleb hetkel tootjate arvestuse tiitlile konkureerivale meeskonnale kasuks.

"Kui mul oleksid vastavad vahendid, siis palkaksin kõik parimad sõitjad. Mul on vaja, et kõik piloodid kiired oleksid. Kuid ma ei unusta neid, kellega hooaja jooksul koostööd teinud oleme. Tänu neile oleme jõudnud nii kaugele. Mul võib küll olla keeruline iseloom, kuid mul on südant ja kirge ning kui ütlen, et hoiame ühendust Andreas Mikkelseni ja Craig Breeniga, siis on see tõsi," sõnas Adamo.