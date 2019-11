LOOTUSKIIR! Austraalia ralli korraldajad loodavad WRC-etapiga siiski ühele poole saada 

Metsatulekahjud on Rohelise Mandri idarannikut räsinud juba kuid, kuid käesoleval nädalal muutusid põlengud meeletu kuumuse ja tugeva tuule tõttu veelgi ulatuslikumaks. Ralli korraldajad ja WRC-isad pole võistluse toimumise osas veel lõpliku otsust vastu võtnud.

Samal teemal WRC VIDEO | Ulatuslikud metsapõlengud ähvardavad Austraalia ralli vaid kahepäevaseks muuta Autosport.com väitel viiakse võistlust, kui see üldse peaks toimuma, läbi aga lühendatud kujul. „Oleme päästetöötajate ja võimudega pidevas ühenduses. Loodame WRC-etapi siiski lühendatud kujul läbi viia. Meie peamine prioriteet on pealtvaatajate turvalisuse tagamine,“ kulges ametlik pressiteade. „Hoiame teid potentsiaalsete muudatustega kursis ja teeme need avalikuks esimesel võimalusel.“

Küll on praeguseks selgeks saanud, et kohalik tšempionaat sel korral metsatulekahjude tõttu aset ei leia. Austraalia rallimeestele on tehtud ka üleskutse, loobuda registreerimistasu tagasinõudest, et annetada see kohalike pritsumeeste heaks. Austraalia ralli peaks sõidetama 14. - 17. novembrini.