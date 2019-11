Fernando Alonso jõudis Toyota roolis esmakordselt poodiumile 

"Need neli päeva olid heaks ettevalmistuseks Dakariks ja võimaldasid uut maastikku tundma õppida. Suurepärane, et õnnestus viimasel kahel katsel kolmas olla ja tõusta elus esimest korda ralli poodiumile," vahendas Alonso sõnu Saudi-Araabia ajaleht Saudi Gazette.

5. -17. jaanuarini vältaval Dakari rallil on endine vormeliäss üles antud Toyota meeskonnas koos kolme teise piloodiga. Hetkeseisuga on see ainuke võistlus, millest Alonso tulevasel aastal osa võtab.