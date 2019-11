Endine sprindiäss surmalähedasest kogemusest: loodan, et olen teistele äratuskellaks 

"Sportlasena oled harjunud, et oled tavapäraselt terve kui purikas, mistõttu oli väga kummaline kuulda, et minul diagnoositi krooniline südameprobleem," meenutas Cipollini. "Olen õnnelik, et mul õnnestus Dr. Corsetti jutule saada, sest paljudel pole selliseid tutvusi. Ühtlasi hakkasin mõtlema, et võib-olla sundisin oma südant sportlaskarjääri jooksul liiga palju tagant."