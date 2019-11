Jalgpallikoondise endine peatreener Uno Piir: mahv peab algama maast madalast, kusjuures treeneril on õigus nõuda ja ka peale hüpata 

Siinkirjutaja on usutlenud rohkem kui sadat kõrges eas sporditegelast, ent keegi neist pole olnud nii kadestamisväärses vormis nagu Uno. Tema mälu on üllatavalt hea ja jutt mõnusalt sorav. Spordi jälgimine, ajalehtede ja raamatute lugemine on vitaalse härra igapäevane rõõm. Puhanult istub ta ka autorooli, kuigi pealinna pöörane liiklus talle ei meeldi.