TULEKAHJUDE MÕJU! Austraalia ralli osad kiiruskatsed jäävad ära, lõplik programm avaldatakse sõitjatele alles päev enne avalähet 

New South Walesi osariiki räsivad ulatuslikud põlengud on praeguseks nõudnud juba kolm inimelu ning leekides on hävinud üle 150 majapidamise. Kustutustöödega on seotud üle 1300 pritsumehe.

Seda, millised katsed ära jäävad ning millistel teedel täpselt sõidetakse, korraldajad hetkel öelda ei osanud. Selge on vaid see, et rallipark paikneb traditsiooniliselt Coffs Harbouris.