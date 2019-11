Kerr Kriisa: „Leedus lähevad isegi noored platsile mõttega, et nad killivad vastased ära.“ 

Eelmisel nädalal saabus Baltikumi lõunaosast uudis, et seni peamiselt Žalgirise duubelvõistkonna särki kandnud noor talent laenati umbes 40 km kaugusel asuvasse Prienai võistkonda. See tähendab, et edaspidi mängib Kriisa Leedu kõrgliigas. Möödunud nädalavahetusel tegi ta uue tiimi eest ka debüüdi, kui sai 69 : 84 kaotusmängus Šiauliai vastu 12 minutiga kirja 1 punkti ja 4 lauapalli.