Schumacheri endine mänedžer: Michaeli abikaasa kardab, et ma toon tõe päevavalgele 

Seda, kas ka Schumacher ise tähtpäeva üle tunneb rõõmu, pole teada, kuna 50aastane sakslane viibib 2013. aasta detsembrist väidetavalt koomas. Informatsiooni vormelilegendi tervise kohta ringleb väga vähe ning kinnisest ringist on välja visatud ka näiteks Schumacheri kauane mänedžer Willi Weber.

"Tahaksin teada, kuidas tal läheb, suruda ta kätt või katsuda ta nägu. Kahjuks pole tema abikaasa Corinna seda võimaldanud. Ilmselt kardab ta, et saaksin aru, mis Michaeliga tegelikult toimub ning lekitaksin selle ka ajakirjandusele," sõnas Weber väljaandele Kölner Express.

"Usun jätkuvalt, et Michael saab terveks, kuna ta on võitleja! Kui eksisteerib väiksemgi võimalus, siis ta kasutab seda. Tema teekond ei saa niimoodi lõppeda. Palvetan tema eest ja olen kindel, et näeme teda veel üks päev," lausus Weber.