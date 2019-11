AMETLIK! Levadia uueks peatreeneriks saab Martin Reim 

48aastane Reim on pärast suve alguses Eesti koondise peatreeneri kohalt taandumist olnud suure jalgpalli mõttes töötu, kuid paralleelselt on ta tegutsenud juhendajana omanimelises jalgpallikoolis ning Viimsi JK esindusmeeskonna juures.

2012. aasta sügisel lahkus Reim kolm vooru enne hooaja lõppu Flora tüüri juurest. "Jõudsime tõesti üheskoos arusaamisele, et nii on kõigile kõige parem," sõnas ta siis. "Tavaliselt ju pole juba enne hooaja lõppu teada, kes on uus treener. Nüüd oli. Kõiki nüansse arvestades ja kainelt mõeldes jõudsime järeldusele, et kõigile on parim, kui järgmine treener saab juba nüüd tööd alustada." Pärast seda on Reim tegutsenud vaid rahvusesinduste, esmalt U21 ja U23 ning viimaks A-koondise tüüri juures.