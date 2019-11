Gerd Kanter: on vaja midagi ette võtta, muidu meist sõidetakse ka edaspidi trammiga üle 

"See märgib kettaheite hävitamise algust. Näete, mis on juhtunud vasaraheitega. Seda ei näe kunagi televiisorist, sportlastel on võimatu saada sponsorlepinguid, sest ala heideti mõne aasta eest üle parda. Nüüd tehakse sama kettaheite ja kolmikhüppega. Ma arvan, et see on kettaheite jaoks katastroof," rääkis Hafsteinsson.