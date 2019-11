TOHOH! Varakult staadionilt lahkunud Ronaldot võib ähvardada kaheaastane mängukeeld 

"Peame Ronaldot tänama, sest ta pidi end ohverdama, et meie jaoks raskes olukorras olemas olla. Ta andis endast kõik, kuid nägin, et temaga pole kõik hästi ja otsustasin ta välja vahetada. On normaalne, et mängija on pärast väljakult lahkumist pettunud, sõnas Sarri Sky Sports Italiale.