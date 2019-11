VIDEO | Brasiilias sattusid fännid jõhkrasse rüselusse, politsei lasi rusikakangelaste ohjeldamiseks relvad käiku  

"Staadionile tulevad perekonnad, kuid peavad nii koledaid asju nägema. Loodan, et see lõpeb, et fännid hakkavad inimese kombel käituma, vahendab Luani sõnu The Sun.

Talle sekundeeris Cruzeiro kaitsja Fabricio Bruno. "Olen selle poolt, et mõlemale meeskonnale elavad kaasa fännid. Minu jaoks teeb see jalgpalli ilusaks. Aga näha, mis juhtus, on halb kõigile, eriti meile, kes me üritame sõud teha. Loodan, et politsei määrab kõigile karistuse, kes selle eest vastutavad," lisas Bruno.