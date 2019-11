Esimese WRC tiitli võitnud Hyundai boss: võime kõik uhked olla 

„Sportliku poole pealt on meie esimene MM-tiitel uskumatu. See on mitme aasta raske töö vili,“ kommenteeris Hyundai boss ja tulevane Ott Tänaku tööandja.

„Loomulikult tahtnuks me ka viimasel etapil punktide eest võidelda ja sellistes tingimustes tiitli kindlustada kuid sellegipoolest peame me kõik saavutuse üle uhked olema. See on suur võit! Tahan isiklikult tänada kõiki tiimiliikmeid ja kõiki ekipaaže, kes olid alates hooaja algusest täielikult pühendunud,“ lisas Adamo, kelle sõnul oli Austraalia etapi ärajätmine ainuõige otsus. „Kogu olukorda arvestades polnud muud võimalust. Meie mõtted on kõigiga, kes selles kriisis palju kaotanud.“