Legendaarne Itaalia jalgpallitreener kannab Cristiano Ronaldo maha: ta pole kolm aastat kellestki mööda tribanud 

Endine väravamasin pole Itaalia liigas sel hooajal eriliselt säranud. 865.minutiga on ta küll teinud koguni 42 pealelööki, mis on kogu liiga suurim näitaja, ent on löönud kokku vaid viis väravat, millega jagab 9.-16 kohta. Väravaküttide liider on Roma Lazio ründaja Ciro Immobile, kelle statistika on lausa uskumatu: 34 pealelöögiga on tal kirjas 16 väravat.