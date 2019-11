Maailma parim jalgpalliliiga võib saada surmahoobi! Kas suurimad staarid lahkuvad? 

„Premier League’il on ehitatud suurepärane bränd aga see saab VARi pärast kõvasti kannatada. VARi pärast on vaatemäng oluliselt lahjem,“ kommenteeris Sinclair TalkSportile.

„Minu hirm on, et kui sellised asjad jätkuvad, lahkub nii Guardiola kui ka teised tipptreenerid. Ja kui lahkuvad tipptreenerid, siis lahkuvad parimad mängijad teistesse liigadesse,“ arutles Sinclair. „Premier League on nii hea, sest meil on parimad treenerid, kes meelitavad kõige paremaid mängijaid. Kui tahad olla tipus, pead palkama parima treeneri: Pep on suurim põhjus, miks Citys nii palju stare mängib.“