Latvala kinnitas, et tahab vaatamata raskele hooajale MM-sarjas jätkata: olen otsuse langetanud! 

Pärast otsust metsapõlengute tõttu Austraalia etapp ära jätta sai tänavune võidukihtuamine rallipilootide jaoks läbi. Latvala, kes tänavu esmakordselt pärast 2007. aastat ühtegi võitu ei saavutanud, tunnistas, et tegu võis olla tema kõige kehvema hooajaga.

“Pean tunnistama, et hooaega oli üsna vilets. Saan ausalt öelda, et see oli üks karjääri halvimaid või isegi kõige halvem hooaeg,” vahendas Latvala sõnu Rallit.fi. Soomlane hindas möödunud ralliaastat kümnepallisüsteemis kuuega.

34aastase ralliässa tulevik on hetkel lahtine, kuid Soome piloot lubas, et teda näeb MM-sarjas kihutamas ka järgmisel aastal. "Miski pole veel kindel, kuid tahan vähemalt ühel etapil osaleda. Kus ja kuidas ma seda teen, on omaette küsimus, kuid ühel võidukihutamisel, olenemata olukorrast, löön ma järgmisel aastal kindlasi kaasa. Olen selle otsuse langetanud," sõnas Latvala.

Viimased kolm aastat Toyota masinaga sõitnud Latvalal senise tööandjaga uut lepingut pole. Soomlane ihkab aga vaatamata keeruliselt kulgenud hooaega kindlasti Tommi Mäkineni juhitavas tiimis jätkata.