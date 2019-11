Uus-Meremaa ralliäss pärast ärajäänud Austraalia etappi: minu karjäär WRCs on tõenäoliselt läbi 

Paddon, kes viis aastat Hyundai meeskonnas kihutas, äsja lõppenud hooajaks lepingut ei teeninud. Uusmeremaalane leidis juulis võimaluse Soomes startimiseks, tema kasutatada usaldati M-Spordi Ford. Paraku tegi ta testipäeval avarii, mis jättis ta eelseisvast ja mitmest tulevasest etapist kõrvale.

32aastane ralliäss aga alla anda ei kavatsenud ja andis endast kõik, et taas teistega võidu kihutada saaks. Pingutused päädisid stardiga Walesi etapil, kus ta neljandal kiiruskatsel taas avarii tegi.

Austraalia ralli oli Paddonile viimane tõsiseltvõetav võimalus tõestada meeskondadele enda väärtust. Uusmeremaalane tõdes pärast etapi ärajätmist, et sarjas jätkamine on väga ebatõenäoline.

"Lootused WRCs jätkamiseks on nüüd veelgi väiksemad. Kindlasti on see päris masendav. See on meie kontrolli alt väljas. Me ei pääsenud kahele etapile, kuhu terve aasta olime püüdnud saada, vahendas Paddoni sõnu Uus-Meremaa uudisteportaal 1News.

2016. aastal MM-sarjas neljandaks tulnud piloot tunnistas, et kuigi alla anda ta ei kavatse, on karjäär ilmselt läbi. "On tõenäoline, et see oli meie viimane ralli ja kahju, et see nii lõppes," lisas Paddon.