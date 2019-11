Rallimeeskonnad ulatavad Austraalia põlengus kannatadasaanuile abikäe 

Reedel algama pidanud ralli otsustati täna ära jätta, kuna metsapõleng levis üle New South Walesi osariigi. Esmalt üritati korraldada etapp lühendatud kujul, kuid paraku polnud see võimalik.

Austraalia ralli korraldaja ja WRC promootor Oliver Ciesla otsustasid luua tiimidele võimalusi, et aidata kohalikke, kes põlengutes kannatada olid saanud. Ciesla sõnas, et meeskonnad soovivad anda tagasi kogukonnale, mis nad alati suurepäraslt vastu võtnud on.

"Olukord on kohutav ja see on teinud kohalike inimeste elud väga keerluiseks. Tiimid olid siia jõudmisest saadik väga teadlikud põlengutest ja nende tagajärgedest. Nad tahtsid midagi tagasi anda kogukonnale, kes neid alati oodanud on," sõnas Ciesla Autospordile.

Meeskonna piloodid kohtuvad kolmapäeval fännidega, et neile autogramme jagada. Kõik kasutamata jäänud söögid ja joogid jagatakse kohalikele, kes hetkel seda väga vajavad.

"Nii paljud inimesed on väga palju viimase nädalaga kaotanud, mitmed inimesed olid sunnitud kodudest lahkuma mitte millegagi. (Toidu jagamine) on midagi, mis me teha saame, olgugi, et sellest vähe abi on," lisas Ciesla.