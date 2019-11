KRAHH! Soome rallimehed tegid ajalooliselt kehva hooaja 

Segadus sai lõpu Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva, kui ralli korraldajad viimaks lõpliku otsuse langetasid. Enne seda oli rallipargis viibiv rahvas juba endast välja viidud, sest tegelikult mõistsid kõik, et võidusõit ei tuleks turvaline. Veel esmaspäeval pandi kokku üdini kummaline ajakava, mille alusel oleks kolm päeva järjest sõidetud vaid neljal lühikesel kiiruskatsel.

Ühtlasi kadus Ott Tänakul ja Martin Järveojal võimalus teha kuldne duubel ning võidelda Toyotaga ka võistkondliku tiitli nimel. Individuaalses arvestused tulid eestlased tšempioniks juba hooaja eelviimase etapi ehk Kataloonia ralli järel. Esimest korda läheb konstruktorite arvestuse võit Eesti ralliässade järgmisele tööandjale ehk Hyundaile. Edu Toyota ees jäi 18 punktile.

„Sportliku poole pealt on meie esimene MM-tiitel uskumatu. See on mitme aasta raske töö vili,“ kommenteeris Hyundai boss Andrea Adamo.

Adamo Foto: Imago Sport / Scanpix

„Loomulikult tahtnuks ka viimasel etapil punktide eest võidelda ja teistmoodi tingimustes tiitli kindlustada, kuid sellegipoolest peame saavutuse üle uhked olema. See on suur võit! Tahan isiklikult tänada kõiki tiimiliikmeid ja ekipaaže, kes olid alates hooaja algusest täielikult pühendunud,“ lisas Adamo, kelle sõnul oli etapi ärajätmine ainuõige otsus. „Kogu olukorda arvestades polnud muud võimalust. Meie mõtted on kõigiga, kes on selles kriisis palju kaotanud.“

Järgmisel hooajal pole Austraalia rallit enam MM-sarja kalendris. Tegu on pikkade traditsioonidega võidukihutamisega, mis liitus suure karusselliga 1988. aastal. Paari erandiga on nad seni alati MM-sarja kuulunud ning enim võite on seal kogunud Juha Kankkunen, kes triumfeeris Austraalias neli korda. Eestlaste parim tulemus on Ott Tänaku 2017. aasta teine koht.